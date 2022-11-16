許多服務業不時會遇到好心客人贈送小禮物。一位女網友分享，最近她收到有好心客人送了一顆韓國糖果，沒想到打開含進嘴巴才發現，客人給的糖果其實是毛巾，遇到口水後直接在她口中爆開。貼文一出讓許多網友紛紛笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當天早上客人拿了一包說是韓國糖果，她收下之後就拿出一個放進嘴巴，沒想到壓縮毛巾吸收口水後瞬間在她口中爆開，讓她當場傻眼，「我太難了，我真的不知道他是紙巾」。

對此，許多人紛紛回應，「什麼口味？」、「以為是草莓糖果，給了小朋友一人一顆，結果…」、「好吃嗎哈哈哈」、「這個我網購贈品收到好幾包，其中一個賣家還跟你一樣當糖果在送，我第一次收到以為是茶垢清潔錠」、「朋友是不是整你？」、「客人應該也是不知道才會這樣說，看起來真的好像糖果」、「不要隨便含啦！知道嗎？這樣太刺激了」。

另外也有不少內行人分享，「看得懂韓文，包裝是寫洗臉毛巾，這種碰到水就會膨脹了～韓國有些餐廳也會用這個，第一次用的時候覺得很新奇」、「出遊玩過夜的好物，我都用這個」、「這是壓縮毛巾，很多人都會以為是糖果…我姪女、我同事看到一樣拿去吃，前提有說明不能吃，但是還是忘記」。