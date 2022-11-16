青山王祭Day2大熱鬧！大批信眾擠滿西門町 柯文哲現身跑百米衝轎

台北傳統三大廟會慶典的艋舺青山王祭熱鬧登場，台北市長柯文哲14日晚間特別理髮，頂著年輕新髮型，參與在西門町廣場的接駕及百米衝轎儀式。柯文哲致詞表示，「這幾年因為疫情關係沒辦法舉辦的很盛大，因此今年擴大舉辦，祈求疫情早日消散」，沒想到柯文哲的新髮型卻成為了全場焦點，許多網友紛紛留言表示：「阿北的新髮型！有精神！帥氣十足！」

有人挖出2021年防疫記者會柯文哲的髮型，直呼「髮型務實、髮型可愛」。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

青山王祭是萬華重要宗教盛事，許多年輕人及信徒參與活動，為了將廟會及陣頭文化推廣國際，並發揚北市民俗無形文化資產，北市府今年同樣舉辦「2022青山王祭」系列活動，而當晚靈安尊王行經西門町地區，由柯文哲迎接尊王神轎與衝轎儀式，柯文哲頂著新髮型參與盛會，並成功衝轎百米，圍觀民眾多達千名，也藉此發揚及保存艋舺地區獨特傳統民俗廟會活動，展現專屬宮廟慶典形象。

許多網友也在相關新聞連結及YouTube影音連結下方留言表示，「阿北的新髮型！有精神！帥氣十足！」、「有夠可愛，我推」、「阿北可愛」，甚至更有人挖出2021年防疫記者會柯文哲的髮型，直呼「髮型務實、髮型可愛」、「一點開照片就笑了」、「型男阿伯，你敢嘴？」、「誰啦，竟然玩市長的髮型」、「市長可愛，不招人嫉是庸才」、「誰剪的啊，髮型師玩開了，鍋蓋頭、脆笛酥」。