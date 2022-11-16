新竹市第11屆市長選舉公辦電視政見發表會16日下午登場，6位市長候選人經抽籤後，發言次序依序為高虹安率先上台，林耕仁、沈慧虹則分別抽中序號2、4。國民黨新竹市長候選人林耕仁說，新竹是他的家鄉，他有肩膀有責任，誓言一定要把市民過去的榮譽感找回來，成為舒適減壓的永續新竹。

林耕仁抽到次序2號，他以台語說自己出身基層清潔工，一路走來與科學園區一起成長，他認為過去這幾年，前新竹市長林智堅不敢面對議會、選民和問題，是很多事情無法推動的主因，也批評新竹棒球場打了2天就停賽，新竹動物園遇死不補，僅剩下30幾種動物，令人痛心且無法接受。

林耕仁指出，新竹人很善良也最有智慧，但是這段時間來，新竹人的生活愈來愈痛苦，物價水準那麼高，相對的人民生活感受卻不同，林耕仁承諾，當選後要做最照顧市民的市長，要跟市民站在同一邊，而不是對立面。

在政見方面，林耕仁承諾會把錢用在市民的身上，幫所有市民保「安心平安險」，也會從東門市場來著手，讓東門商圈復甦、活絡周邊商圈。他也向東區選民承諾，明年3月就編預算，來優先銜接空橋，讓孩子上學更安全，也會在光埔二期找地蓋文中文小學校，舒緩就近入學問題。

至於交通問題，林耕仁則希望透過檢討進入園區主要道路和路口號誌秒數，來排解嚴重塞車，最後會從5大面向提出舒適減壓政見，一定要讓市民住的安心、交通人行便捷、城市質感、就近入學，公托百分百、臨托三加一等，照顧長輩、小孩，讓家長上班沒有後顧之憂。

最後林耕仁也表示，自己擔任民意代表25年，從來沒有標過任何市政一件採購案，操守清白，他認為作為市長候選人要能夠承擔責任，有榮譽感又能抗壓，也承諾當選後，一定要建構舒適減壓的城市，​把市民過去的光榮找回來​。