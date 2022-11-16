新竹市政府推動「進擊的公園 2.0」計畫，其中「客雅溪大公園」共涵蓋6座水岸公園，規畫改善面積最大，西雅公園可串聯客雅溪周邊綠帶，但過去民眾多反映其環境需要改善，市府16日正式啟動改造工程，未來將可融合在地生態並兼具美感與安全。

代理市長陳章賢表示，市府致力於打造友善城市，前市長林智堅、前副市長沈慧虹推出「進擊的公園1.0」，改造23座公園，獲得市民及多項建設獎項肯定。

接續的「進擊的公園2.0」計畫目標改善17座公園，繼興南公園、湳雅大公園、和平公園、米粉寮公園及港南運河公園南段公園後，此次改造的西雅公園可串聯客雅溪周邊綠帶，為「客雅溪大公園」的6座公園中，第1座動工改造的公園，未來將持續改造沿線公園，打造都市水岸生態休憩環境。

城市行銷處指出，過去西雅公園常被民眾堆置雜物，造成環境髒亂，地面舖面凹凸破碎、積水及公園與客雅溪水防道高低落差，僅兩處樓梯通道等問題。

此次改造投入4600萬，除了公園內部景觀整治，樹木梳理修剪，設置高架廣場保護列管老樹，改善排水燈具等系統設施外，市府為了打造全齡的休閒環境，依循通用設計原則設置無障礙步道系統、改善及重新配置體健設施，設置地景式遊憩區，融入生態景觀，強化遊憩趣味性。

未來並將持續改造沿線6座公園，建立2.1公里環狀水岸步道，打造鄰里休憩場域並創造串聯性的都市水岸生態遊憩體驗，提供市民有更優質的公園綠地休憩場所。