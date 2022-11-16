新光金(2888)旗下元富證券長期投入校園理財教育，FinTeach校園金融教育贊助活動於2020年啟動，三年來已辦理過多種類型的教育活動，今年第四季元富證券將教育的種子，透過大學更向下扎根，開啟了數位伴讀的校園合作。今日元富證券於新光樂活未來館舉辦「攜手共好 幸福伴學趣」活動，由國立臺灣師範大學老師與四所小學的孩童共同參與，此次機會不僅讓數位學伴計畫裡的大小學伴相見歡，更在陪伴過程中，一起體驗金融理財的趣味及重要性。

元富證券總經理張清發表示，元富證券長期投入金融教育，近年順應資本市場年輕化的趨勢，元富也積極前進校園，透過多項措施鼓勵青年學習投資理財。此次「攜手共好幸福伴學趣」由國立臺灣師範大學近55位師生，帶著來自台中的成功國小、溪尾國小、瑞峰國小、東汴國小共四所小學的學生一起參加。

活動不僅向學生介紹儲蓄理財的觀念，更實地帶著孩子參觀人生設計所以及新光銀行數位分行，讓孩子們在體驗互動裝置的過程裡，以遊戲的方式認識金融知識，改變對理財的想像。

針對學伴計畫，元富證券亦與國立台灣科技大學啟動線上教學活動，至今已合作六堂線上課程，由元富證券自編教材，帶著國中及高中學童，從「錢從哪裡來？為什麼要儲蓄？」、「聰明消費讓你輕鬆做自己」、「好險你在聽，一定要知道的保險常識」、「投資前你該知道的事」等單元，循序漸進認識生活裡的各種理財課題，教材也額外加入資訊倫理與反詐騙主題，透過線上問答教學的方式，帶著學生一起反思理財對生活的意義。