每年9到12月是蟹肉最肥美、蟹黃蟹膏爆多的時節，本土劇女星陳仙梅日前和家人享用大閘蟹，狀況卻百出，兒子先不捨殺螃蟹，後來陳仙梅吃完想起誤觸田都元帥禁忌，很想把食物吐出來。對此，8點檔女星表示：「我現在也都是看別人吃。」

陳仙梅昨（15日）在臉書粉專PO全家吃大閘蟹的照片，透露這是她的初體驗，因為光吃蝦都要老公剝殼，何況是更麻煩的螃蟹。不過，眼見身旁太多朋友都在曬蟹膏，決定試試看。

未料2個兒子看到螃蟹嚷著要養，大呼：「好可憐好可憐，不要殺牠...」陳仙梅瞬間心軟，掙扎許久後才動手。飽餐一頓後，她忽然想到「拍戲的因為戲神田都元帥，所以不能吃螃蟹」，由於現在正在趕拍八點檔《市井豪門》，陳仙梅懊悔不已，直呼：「吃完才想到？」還附上一個嘔吐的表情貼圖，巴不得把食物吐出來。

本土劇女星羅巧倫看完感同身受，留言：「我現在也都是看別人吃」，不過賴慧如提醒：「毛蟹不要吃就好了啦」，另一名網友也附和：「戲神田都元帥，只要不是毛蟹，還是可以吃螃蟹的喔。」對此，陳仙梅回應：「哈，我不吃蟹整個看不懂牠們的品種。」

田都元帥是道教的護法神，專門守護演藝人員、軍警人員，根據民間傳說，田都元帥是被螃蟹收養，所以信奉者除不吃蟹，祭物也不使用蟹，甚至有些人會向田都元帥發誓，若順利達成願望，未來將不再吃螃蟹還願。

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