全球企業紛紛推動以永續作為核心經營理念。財團法人台灣永續能源研究基金會16日在台北圓山大飯店舉辦台灣企業永續獎頒獎典禮，中鋼公司在永續綜合績效的亮眼表現下，第7度拿下最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，由中鋼總經理王錫欽接受考試院院長黃榮村頒獎。

所謂ESG包含環境保護（Environment）、社會責任（Social）與公司治理（Governance）。中鋼公司推動ESG成果完整於企業永續報告書中展現，不僅在台灣企業永續獎評比中獲頒「永續報告書獎白金級」，也獲得全球企業永續獎之「永續報告書獎銅獎」。

此外，在單項績效獎部分，中鋼公司脫穎而出拿下「人才發展領袖獎」、「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「永續供應鏈領袖獎」等7座獎項，顯現中鋼致力永續經營的努力及成果，深獲評審高度讚賞及肯定。

今年中鋼拿下「台灣十大永續典範企業獎」等10座獎項，加上其他集團子公司所獲得7座獎項，中鋼集團總計囊括17項大獎，充分展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。

面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，中鋼公司不僅確立以「高值化精緻鋼廠」及「綠能產業」作為下一個50年的經營發展雙主軸，未來將持續致力環保減碳、社會共榮及打造鋼鐵韌性的全球卓越企業目標前行，善盡企業社會責任。