姜河那在喝醉後對河智苑吐露真心話「我真的很喜歡姊姊」。（愛奇藝國際站提供

權相佑飾演河智苑的前未婚夫。（愛奇藝國際站提供

韓劇《謝幕》由河智苑、姜河那、高斗心主演，講述為了一圓時日不多企業家奶奶的心願，找來舞台劇演員假扮失散多年的孫子，演一齣人生大戲的故事。最新劇情中，河智苑飾演的飯店集團孫女朴世妍與姜河那飾演的冒牌豪門金孫李文成，名義上雖是表親姊弟，但2人在同一屋簷下朝夕相處後，感情逐漸增溫，姜河那更在喝醉後吐露真心話「我真的很喜歡姊姊」，忍不住對溫柔又親切的河智苑心動，2人關係也引起河智苑前未婚夫權相佑的警戒和姜河那的假老婆鄭知蘇大吃飛醋，四角關係逐漸展開。

劇中，姜河那與鄭知蘇假扮成北韓夫婦進到豪門家族，突如其來的家族新成員，讓朴家三兄妹開始盤算起未來家產分配的變數。身為朴家小妹的河智苑主動向姜河那示好，並安排他到「樂園飯店」裡工作，姜河那第一天穿正裝上班，河智苑嘴甜稱讚「你穿西裝很帥喔」，還親手幫對方調整領帶，接著又在新員工聚餐後扛著酒醉的他回家，2人多次親密肢體互動，讓姜河那「暈船」對河智苑心動。有次在開車回家途中，遇到路邊警察臨檢，河智苑擔心北韓人姜河那沒有南韓駕照，姜河那則害怕自己真實身份被拆穿，幸好姜河那急中生智，假裝是不能說話、只會比手語的失語人士，成功矇混過關，讓河智苑對他刮目相看。另外一次，河智苑開車回家，差點撞上大卡車，坐副駕的姜河那即時反應拉住方向盤，經歷生死一瞬間的兩人，感情更加緊密。

權相佑飾演大型財閥集團三友的接班人裴東濟，是河智苑的前未婚夫，他看出河智苑與姜河那不尋常的姐弟關係，刻意到樂園飯店刁難工作中的姜河那，還試圖砸大錢利誘對方，但姜河那不領情，更反嗆對方：「我對姊姊已經悔婚的未婚夫沒什麼好說的！」霸氣槓上權相佑。高斗心飾演樂園飯店的創始人兼總裁慈金順，因被醫生診斷不久於人世，召集家族成員舉辦人生最後一次宴會，也邀請「孫子」姜河那與「孫媳婦」鄭知蘇參加，但沒想到宴會上，鄭知蘇的律師媽媽、姜河那的舊識友人都紛紛現身，兩人即將面臨真實身份曝光危機。《謝幕》每週二、三10點在愛奇藝國際站播出。