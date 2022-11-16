國民黨桃園市議員詹江村昨(15日)揭露，約600名桃園機場計程車司機遭積欠防疫計程車資補助，每人最少1萬元以上，積欠天數長達9個月。對此桃園市交通局坦言，派車單據高達近10萬筆，耗費大量人力核對，現已加派人力加速作業，預計年底前會盡速撥款。

詹江村指出，多名防疫計程車司機近期向他投訴，疫情期間配合市府接送確診者，結果被積欠車資補助，有單據為憑。600位司機每個人，最少都被積欠1~2萬元以上，積欠天數長達9個月。疫情開始到現在兩年多，計程車業者收入一直很不穩定，這筆錢還遲遲不下來，是要逼死誰啊！

桃園市交通局表示，市府與計程車合作接送確診者，提供3類補助，包括疫苗接種計程車、防疫計程車補償金3500元，以及民眾搭乘防疫計程車衍生的交通費用，其中民眾搭乘防疫計程車的車資先由司機代墊，目前雖已撥付110萬，但初估還需支付1041萬。

交通局說，市府相當感謝計程車隊在疫情險峻時投入防疫工作，但相關派車單據太多，已加派人手，盡量年底前全數撥款。至於疫苗接種計程車補助費用，目前撥付到7月，共動支577萬，預計月底前再動支8月的222萬，合計799萬。

詹江村今(16日)又在臉書發文批：「已經積欠長達9個月，還要繼續再延長至年底才發放，這些都是計程車司機的血汗錢，你們怎麼忍心呢！」還標註「選前不發，繼續積欠，很多局長都請假輔選，太忙了」。桃市府對此則表示，完全是因核對作業延誤，無關選舉，也請外界不要誤會。