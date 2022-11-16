環境保護是萬海（2615）的經營理念之一，自今年起推動「萬海造樹海，共創新未來」植樹造林養護計畫。萬海董座陳柏廷和內政部營建署長吳欣修，今（16）日舉行植樹造林養護專案意向備忘錄簽署儀式暨首植活動，並邀請7大往來銀行出席見證，共同在陽明山國家公園建置稀有母樹園，保存北台灣極具特色之樹種。

萬海與營建署的合作計畫，將於8個台灣國家（自然）公園與都會公園植樹護林，包括陽明山國家公園、臺中都會公園、台江國家公園、高雄都會公園、壽山國家自然公園、墾丁國家公園、太魯閣國家公園、金門國家公園等，共種植約40萬棵樹木，預計每年可以吸收約4,800噸二氧化碳，約當12座大安森林公園，同時營造台灣生物多樣性之基礎環境，守護海岸林，減緩大都會區溫室氣體排放並調適暖化。

萬海致力於實踐ESG永續經營，連續5年入選「臺灣永續指數」成分股。以實際行動回應全球氣候變遷，以2008年為基準年，預計2030年可超越法規標準，達到船隊減少50％二氧化碳排放強度。同時，全船隊使用成本較高的低硫燃油，減少營運對環境的衝擊。