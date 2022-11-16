南屯區登記汽車總數7萬2000多輛，台中市議員何文海表示，現有停車位無法消化龐大的停車需求，南屯區內的文心拖吊場1年拖吊1萬6000多輛車，有7成都是來自南屯，要求市府儘速新覓場地開闢新的立體停車場，建議將現有的惠文停車場改為立體停車場。交通局指出，除正心立體停車場今年11月啟用外，精密園區停三立體停車場目前也在興建中。

南屯區自小客車登記總數多達7萬2133輛，是大台中汽車輛登記數排行第4多的區域，何文海說，南屯區現有停車位嚴重不足，目前僅有唯一一座正心立體停車場於本月初正式啟用，現雖已開放停車，南屯車位稀少導致民眾違停被拖吊的情形時常可見。去年11月至今年10月，南屯違停車輛加上違規臨停的開單就高達6萬2226件。

何文海表示，台中市現有的樣貌是50年前的都市計畫，當年的評估忽略了本市車輛的增長潛能，停車用地的規畫少，尤其南屯區的立體停車場僅有本月初剛啟用的正心立體停車場一座，力求台中市政府盡速尋覓適當地點增設停車場，以舒緩停車量能嚴重不足的情況。

何文海進一步提到，現有惠文平面停車場（廣兼停95）有300多格汽車停車格，因附近生活機能豐富，時常一位難求，因此何文海力爭將惠文停車場改建為南屯第二座的立體停車場，期望能舒緩地方停車問題。

交通局表示，目前南屯區路邊提供汽車1萬3228席及機車1萬6494席停車格位，公有路外停車場提供汽車2815席及機車1562席停車格位，正心立體停車場今年11月3日已正式啟用，增加汽車257席停車格位，未來將再增加1座精密園區停三立體停車場，目前興建中，預計113年完工，可再提供汽車351席及機車590席停車格位。

有關惠文停車場立體化，交通局說明，該基地為廣場兼停車場用地，面積約為1萬2159平方公尺，該停車場目前提供汽車310席、機車195席停車格位，尖峰使用率約為75％，還有餘裕可供周邊民眾停放，交通局將持續觀察周邊停車供需情形。