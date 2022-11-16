金瓜鼠樂園的攀爬遊具。（周麗蘭攝）

斗六市公所今年4月完成膨鼠森林公園後，吸引全台親子、幼兒園戶外教學來「朝聖」，公所同時於膨鼠公園、縣議會旁邊的空地打造全新「金瓜鼠樂園」，設置富挑戰性的攀爬網、仿木踏樁、滑索、滑草場、極限運動練習場等，日前也已完工驗收，19日將啟用。

金瓜鼠樂園的滑草綠坡。（周麗蘭攝）

膨鼠森林公園的前身是斗六運動公園及環保公園，去年改造新增遊戲草原、橡果溜滑梯、戲水池、天幕等，今年兒童節啟用，廣受各界好評，甚至有台北民眾專程前來朝聖，鄰近嘉義縣的幼兒園也搭遊覽車來放風。

金瓜鼠樂園的踏樁。（周麗蘭攝）

金瓜鼠樂園基地在膨鼠公園旁，是與雲林縣議會毗鄰的閒置空地，斗六公所以同樣是松鼠別名的「金瓜鼠」為主題，搭配地形設置較具挑戰性的攀爬網、滑索、踏樁、滑草綠坡、極限運動練習場、沙坑涵管、樂活運動廣場等，讓大人可以與小孩同樂。

金瓜鼠樂園的攀爬網。（周麗蘭攝）

金瓜鼠樂園的滑索。（周麗蘭攝）

市長林聖爵表示，金瓜鼠樂園有穿越性、平衡性、擺盪性、迴旋性等遊戲樂趣，他小時候也喜歡鑽涵洞水管，這次樂園也有4根沙坑涵管，可以爬進白沙堆！感謝雲林縣府挹注2400萬元打造，讓斗六有先進的遊樂器材。

金瓜鼠樂園的白沙涵管。（周麗蘭攝）

斗六公所公用課長孫旺田表示，從空中俯視拍照，串聯好幾個主題遊戲場的金瓜鼠樂園外觀就像一隻松鼠，預估會吸引更多人潮遊玩，「膨鼠」、「金瓜鼠」連成一氣，是斗六最大型的親子遊憩公園，19日將正式啟用。

林聖爵說，很多人懷疑膨鼠森林公園有無松鼠，絕對是有的，打造這2個公園時，區內1390棵樹只移植7棵，幾乎原封不動，估計有40、50松鼠棲息在樹叢裡。

19日啟用典禮將於9點30分舉行，有極限運動滑板表演、奇幻腹語大秀、蘋果劇團、小蠟筆魔術劇團、巨型小丑表演、小丑特技演出、momo親子歡樂唱跳秀、小豆豆舞蹈團、原子少年金星表演。