民進黨基隆市黨部今（16日）召開記者會指出，基隆市長候選人謝國樑動員二信中學和二信合作社員工拉票，二信中學老師如不輔選就不續聘，謝國樑逼迫二信校長與老師騷擾學生，造成基層老師與員工困擾，違反教育基本法，也違反個資法。

民進黨基隆市黨部表示，近日不斷有二信員工和師生抱怨謝國樑要求基層員工動員拉票。謝國樑不斷動用二信中學與二信合作社系統催票動員，二信中學教學應該中立，謝國樑逼迫二信校長與老師騷擾學生，彷彿回到過去戒嚴時代，國民黨逼迫軍公教系統票投國民黨一樣，造成選舉不公。謝國樑為了選舉長期動員二信系統，造成基層老師與員工困擾，實在難看，二信員工不欠謝國樑，更不是謝家奴才。

前議員施世明指出，基隆謝家家大業大，成立了20多家公司，包括二信合作社，二信合作社等等。選舉一到，就要扮演謝家選舉的助選員，幫謝家拉票，二信員工不欠謝國樑，平時努力幫謝家賺錢，選舉時還要出來當奴才，下班時，還要編組打電話給客戶，幫謝國樑拜票，還有業績壓力，這樣非常不中立。

前議員游祥耀則表示，很多二信員工、老師反映，不輔選就不續聘，二信如果用脅迫要員工輔選，是違反勞基法，還有很多二信學生抱怨，畢業後接到老師的電話就是來拜票，老師也很無奈，被校方強迫，這樣舉動違反教育基本法，也違反個資法！謝國樑若當選市長，會不會也逼迫市府員工，變成為其助選的籌碼？必須譴責。