就在以伊朗國內情勢不穩，以色列新政府又特別強硬之際，與以色列億萬富豪歐福爾(Idan Ofer)有關聯的油輪在阿曼海域，遭1架神風無人機攻擊，可能使情勢更為危險。所幸油輪所受傷害不算大，沒有人員受傷，也沒有油槽破損。

美聯社報導，英國海事貿易行動組織最先證實此事，官員表示，遭攻擊的是懸掛賴比瑞亞國旗的油輪「太平洋鋯石號」( Pacific Zircon)，它隷屬總部位於新加坡的東太平洋航運公司( Eastern Pacific Shipping)，該公司的大老闆則是以色列億萬富翁歐福爾。

西亞地區相對位置圖。(圖/美聯社)

東太平洋航運公司說，太平洋鋯石號主要承載柴油，船隻在距離阿曼海岸約 240 公里的地方，被飛來的物體擊中，並發生爆炸。所幸，受損並不嚴重，船體僅受輕微損壞，油料沒有外溢，船殼也沒有進水。

接下來的問題是「誰幹的?」以色列顯然還沒有頭緒，阿曼使館電話沒人接聽，以色列總理辦公室和國防部也尚未發聲明。

雖然沒有人出面對這次襲擊負責，但懷疑立即落在了伊朗身上。德黑蘭和以色列持續敵對，並且持續以各種手段攻擊對方(稱為影子戰爭)，包括無人機的襲擊，飛彈的轟炸，或是暗殺等等手段。