距離九合一選舉倒數10天，各縣市長候選人都積極準備中，尤其「首都」更是受到萬眾矚目。今（16）日無黨籍台北市長候選人黃珊珊PO文分享了自己想選市長的初衷，她強調「因為我想留給下一代更好的台北」，許多網友看完後紛紛留言表示「越來越喜歡珊珊姐，有智慧有能力」、「希望由珊珊打破困境」。

黃珊珊在臉書上PO出一篇「為什麼要選市長？因為我想留給下一代更好的台北」的文章表示，台北人追求卓越，不會輕易滿足，包含我們自己。打造宜居、永續的城市，帶著全台灣向前走，國家走不出去的地方，台北可以先走出去。黃珊珊直言，這次的選戰，我們號召「偉大市民，齊步共贏」，就是希望大家能一同團結，以理性專業，取代口水與髒水，「這是我們的價值，也是我們希望可以做給下一代看的榜樣」。

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黃珊珊強調，「從居住正義、都市更新、交通、長者照護，我知無不答，也準備好了解決問題的執行方案。面對長久的問題，我們無法幻想一天就會變好，但如果什麼都不做，城市也不會有所改變，更無法等待實習市長，摸清市政後才來處理問題」。

許多網友看完後紛紛留言表示「我們都希望給下一代更好的台灣，珊珊加油，我們持續努力到最後一刻」、「珊珊的當選，代表台北的年輕人即使出身平凡，仍可憑藉自己努力完成夢想」、「重點是1126年輕人真的要去投票！這次40歲以下的投票率就會決定台北市長是誰」。