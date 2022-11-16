全台百貨周年慶壓軸登場的漢神百貨，將於11月24日至12月25日展開，目標為29.5億元大關。更祭出消費滿2000元，可抽市價161萬元的Audi名車。（柯宗緯攝）

全台百貨周年慶壓軸登場的漢神百貨，將於11月24日至12月25日展開，目標為29.5億元大關。更祭出消費滿2000元，可抽市價161萬元的Audi名車。（柯宗緯攝）

全台百貨周年慶壓軸登場的漢神百貨，將於11月24日至12月25日展開，目標為29.5億元大關。業者說，不怕國境解封後消費者「比價」，有信心消費者會把錢留在台灣，更祭出消費滿2000元，可抽市價161萬元的Audi名車。

今年漢神百貨周年慶改為實體模式，員工及專櫃同仁呼喊口號，宣示將達成業績目標，更有員工製作「漢神保全」的紙箱運鈔車，並掛上象徵「發發發發」的8888車牌，希望周年慶能順利滿載而歸。

漢神百貨總部數位行銷本部協理袁永慧坦言，百貨生意會愈來愈難做，去年因有五倍券、高雄券加持，迎來高業績，今年面臨國境解封帶來的壓力，不少消費者想出國帶精品，難免會比價，但出國可能沒有現貨，排隊也不一定等得到，因此台灣百貨的精品仍有優勢。

加碼送回饋方面，化妝品祭出全檔期滿3000送300，首4日滿2萬加贈200，單筆滿3萬5000元再加贈BRUNO電暖器1台。另外，11月24日到11月27日及雙12購物節12月8日至12月11日，推出刷同卡全館滿1萬送500、1F～3F精品滿2萬送1000等優惠。

至於最受矚目的特獎將祭出161萬Audi Q2 35 TFSI Technik豪華版名車，業者指出，消費滿2000元即可抽獎1次，另有溫泉飯店、餐飲等獎項。