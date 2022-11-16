名模錢帥君男友郭哲敏（小明）因涉及經營地下匯兌及跨國洗錢，潛逃到美國，而他經營的招待所，也接連遭爆料有不少警界高層都出入過，而現更被媒體發現還有「第3招待所」，且不少藝人也會去，包括羅志祥（小豬），對此，羅志祥經紀人也回應了。

據《東森新媒體ETtoday》報導，郭哲敏在內湖還有第3間高檔會所，經常會有藝人和政商出入，而羅志祥上月也受邀前去聚餐，錢帥君、郭哲敏都在現場作陪。

對此，羅志祥經紀人小霜回覆《中時》，坦言「羅志祥當天有去、但他吃完飯就走了」，而他也不知道會所主人是誰，只是受邀去吃飯，聚餐完後就先行離開，「就是吃完飯打個招呼就走了」。

另外，經紀人也透露，羅志祥的新加坡要好朋友來台觀光，他受邀去吃個飯，到場才知道有誰，他有和錢帥君打招呼，「連錢帥君老公郭哲敏，是當天到場經過錢介紹才認識，飯局後因小豬還有工作活動就先離開」。」