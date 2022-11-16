中國國家主席習近平今早在印尼峇里島（G20）的二十國集團峰會第二天會議上，就數位經濟問題發言時表示，要堅持多邊主義，加強國際合作，搞所謂小院高墻、限制或阻礙科技合作，損人不利己，不符合國際社會共同利益。

在討論數位轉型問題時，習近平指出，當前數位經濟規模擴大，全球數位化轉型加速，成為影響世界經濟格局的重要因素。中國主辦二十國集團杭州峰會期間，首次把數位經濟納入二十國集團議程，提出創新發展方式、挖掘增長動能。

他提出幾項主張，一要堅持多邊主義，加強國際合作。合力營造開放、包容、公平、公正、非歧視的數位經濟發展環境，在產業數位化方面推進國際合作，釋放數位經濟推動全球增長的潛力。搞所謂小院高牆、限制或阻礙科技合作，損人不利己，不符合國際社會共同利益。二要堅持發展優先，彌合數位鴻溝。各國應該攜手推動數位時代互聯互通，採取有效措施提升全民數位技能和素養，尤其要幫助發展中國家和弱勢群體融入數位化浪潮，努力消除數位鴻溝。

三要堅持創新驅動，助力疫後復甦。中方提出了《二十國集團數字創新合作行動計畫》，旨在推動數位技術創新應用，實現創新成果普惠共用，歡迎各方積極參與。中方願繼續同二十國集團成員合作，攜手構建普惠平衡、協調包容、合作共贏、共同繁榮的全球數位經濟格局。