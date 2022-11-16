受全球新冠疫情影響，亞太地區集保組織（Asia-Pacific Central Securities Depository Group, ACG） 年會睽違三年於本(111)年11月7日至10日於韓國釜山舉行，集保結算所朱漢強董事長日前率團參加本次會議，與各區域集保機構、交易所以及世界集保組織等進行交流。另集保亦受邀於年會專題座談中擔任與談人，並負責主持工作小組分組會議，與各國機構密切交流。會後特組團另行拜訪韓國集保公司，雙方進一步就跨境保管服務，進行深入討論，互相交換最新發展趨勢。

本次第24屆年會以「領航金融產業的不確定性 （Financial Industry, Navigating the Sea of Uncertainty）」為主題，齊聚ACG會員共同探討後疫情時代的集保未來。本次集保結算所獲邀於「專題座談：創造未來，驅動不過時的創新（Creating the Future, Driving Future-proof Innovation）」場次擔任與談人，分享集保結算所在金融科技運用之成功經驗，並順應開放銀行趨勢，提供證券、基金及銀行的資產整合資訊，成功引領臺灣開放金融及普惠金融之發展。

朱漢強於會議期間，與韓國、日本、新加坡等多國集保董事長及與會高階代表、世界集保組織（World Forums of CSDs, WFC）主席等，進行雙邊會談與交流，探討各國產業現況及創新科技發展趨勢，與建立合作關係。此外，集保結算所身為ACG投資人服務工作小組之召集人，長期致力於促進ACG會員間之投資人服務交流及合作。本次年會更以召集人身分主持工作小組會議，與各會員機構共同探討數位化投資人服務的最新發展方向，期藉由相互經驗分享，創造集保產業更多元之發展。

另為強化跨境保管服務，集保於會後拜訪具20多年海外保管服務經驗之韓國集保公司，深入交換彼此經驗與探討最佳運作模式。這是臺灣與韓國繼2015年起建立基金市場標準交流研討合作以來，再次就跨境保管進一步加深雙邊合作的關係，除了鞏固雙方友好關係，更透過交流增進彼此業務精進與合作空間。

集保結算所為ACG之創始會員，現亦擔任該組織執行委員會委員及投資人服務工作小組召集人。身為該組織重要的推手，展望未來，集保結算所將持續致力推動亞太資本市場交流，展現臺灣金融生態系數位創新、韌性永續、科技資安的軟實力，與ACG所有會員機構一起利他共好，打造更完善之亞太金融生態圈。