中華電信繼今年第二季營收較去年同期成長6%之後，第三季營收亦較去年同期成長了5%，EBITDA則分別成長3%與2%。中華電信評等公司中華信評最新指出，5G通訊服務的需求升高，以及更快的寬頻網速，應可以在未來幾年為中華電信帶來小幅成長的支撐。

中華電信獲有中華信評長、短期信用評等twAAA、twA-1+，評等展望「穩定」。

中華信評指出，台灣電信業可望在2023年進一步整併，進而減少價格競爭，並帶動每戶平均收入（average revenue per use, ARPU）的成長。此外，電信業寡占市場所產生的結構性改變，亦可望帶動舊有的4G資費方案費率小幅上漲，而4G資費方案在中華電信行動數據資費方案中的占比仍介於70%至75%。

中華信評認為，中華電信資訊通信業務的擴張應能在2023年至2024年帶動該公司進一步成長。

中華電信的目標為向企業與政府客戶推廣5G業務，業務內容包括參與新的網路數據中心機房、5G 專網、智慧工廠/家庭/城市、大數據專案與互聯網安全專案。此外，對企業專案選擇上採取收益率為導向的政策，應有助於防止整體利潤率遭到稀釋。未來兩年5G業務的成長動能，應足以抵銷傳統固網語音服務營收持續下滑的影響，並為中華電信 EBITDA 的小幅成長提供支撐。