諾魯共和國總統昆洛斯訪台，並在16日上午參訪台北港，希望交流港口經營管理技術。昆洛斯致詞時表示，建設先進國際海港是諾魯國遠大的夢想，希望台諾兩國能在2020年所簽的備忘錄架構下，持續進行合作，由我國協助構建諾國在港口營運、人員培訓等方面的能力。

昆洛斯（Russ Joseph Kun）帶領諾魯各部會及駐臺大使館等官員參訪台北港，盼提升諾魯港口的設施服務效能、營運績效及永續發展。港港務公司董事長李賢義及基隆港務分公司總經理高傳凱率隊接待訪問團。而港務公司在2020年曾與諾魯海事暨港口管理部曾簽訂合作備忘錄，後續將就諾魯港口的營運作業、人才培訓等議題進行合作。

李賢義指出，我國七大國際商港，總貨物裝卸量在去年超過7.5億噸，創下公司成立以來的新高。另外，雙方簽署合作備忘錄後，因為疫情影響尚未進行實質交流。港務公司預計在12月派員至諾國參訪，就其目前港灣建設進度進行了解，再擬訂相關人才培育課程計畫。同時，他也表示，歡迎諾國後續派遣人才前來臺灣，共同交流學習。