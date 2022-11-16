民眾自主健康意識抬頭，愈來愈多人希望透過運動維持良好體態，追求健康人生，也使能記錄日常活動、運動等健康數據的輔助型穿戴式裝置大受歡迎，台新銀行貼心為每個努力實踐健康生活的民眾應援，於Richart Life APP中推出全新「運動任務」專區，結合Apple Watch、iPhone等iOS行動裝置與金融產品，提供業界首創的跨界健康服務。

台新銀行表示，疫情爆發以來，全民健康意識大幅提升，為協助民眾透過運動來防疫健體，台新Richart Life APP在9月推出「顧健康」專區，偕手嘉和健康、聯安健檢中心等夥伴，提供健康新知、保健常識等資訊，並於11月進一步推出「Richart Life運動任務」專區。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟說明，民眾使用iPhone手機或Apple Watch透過iOS系統授權健康數據，即可加入Richart Life「運動任務」專區。專區內採用Apple獨有的「健康三環」作為指標，設定運動及步行等多元任務的運動目標，並依健身狀態區分為新手任務及當月任務，讓民眾可自行選擇適合的任務挑戰，任務達成後，便可獲得台新Point作為獎勵，激勵累積健康成果。

獲得的台新Point可透過Richart Life APP內的支付功能，於四大超商、Louisa Coffee等六萬家商戶消費時進行折抵，每1點Point等於新台幣1元，還可折抵台新信用卡的帳單金額，將累積點數簡單兌換。

為鼓勵更多民眾參與運動任務，黃天麟指出，12月底前台新祭出卡友專屬優惠組合方案，於Richart Life APP中的Richart Mart，使用台新銀行信用卡購買Apple Watch，可獲24期0利率。新戶透過專屬連結申辦 @GoGo 卡於Richart Mart購買Apple Watch，可獲刷卡金500元、限量8,000名。

此外首次參加「新手任務」，完成「授權健康數據」，並將「健康三環」（活動圓圈、運動圓圈及站立圓圈）完成畫圈1日，合計可獲得台新Point 8點。參加「當月任務」的挑戰者，可獲台新Point 8,000點抽獎機會，若幸運中獎，相當於是免費將Apple Watch SE帶回家。

黃天麟強調，台新Richart Life成立以來，不斷切入各式場景，渴望突破產業界限，更貼近消費者生活。如此獨特的概念，屢獲國內外獎項肯定，更於今年第19屆「國家品牌玉山獎」奪下「最佳產品獎」。這次跨入健康生活場景，提供更多台新Point點數為誘因，陪伴客戶持續關心自身的健康狀況，期盼民眾的健康生活能隨著Richart Life的創新再次升級，誠摯邀請一同體驗台新健康生態圈的全新服務。