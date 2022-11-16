中華開發金控致力推動綠色金融，期許成為企業的永續金融夥伴，為深入了解中小企業在綠色轉型的需求，16日發布「中小企業減碳調查」。調查顯示，高達8成5企業關注到「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）即將實施，7成業者擔心碳費衝擊，卻有逾3成業者尚未進行碳盤查。開發金控表示，藉由這次調查，掌握中小企業在轉型過程的痛點，開發金控將持續發揮金融影響力，提供全方位的金融服務，引領中小企業綠色轉型邁向永續願景。

台灣中小企業佔全體企業超過九成以上，在綠色轉型過程中，扮演關鍵角色，開發金控積極響應政府凈零排放路徑與綠色行動方案，不僅率先承諾2045年全資產組合(Total Portfolio)淨零碳排，更關注企業夥伴在邁向淨零過程中遭遇的困境。

今年6月歐洲議會通過「碳邊境調整機制」，預計2027年起，台灣製造的產品進口到歐洲市場，都須購買CBAM憑證。本次「中小企業減碳調查」發現，八成五企業關注到這項新措施，超過二成六業者認為影響很大，也有七成業者擔心碳費的衝擊。若從行動面觀察，逾3成業者尚未進行碳盤查，近4成業者對淨零轉型尚未採取行動，顯見中小企業在認知與行動之間的落差。

進一步細究，中小企業主要面臨二大困境分別是63％的企業認為產業資源或輔導不足、62.3％認為企業內部無相關專業人才，難以配合綠色供應鏈進行減碳行動。近九成業者則希望政府或金融業提供優惠融資專案，投入轉型資金。

開發金控表示，淨零轉型已經成為企業競爭力的關鍵，為協助中小企業實現低碳轉型，開發金控制定了各項氣候變遷因應計劃，並推出氣候風險評估模型，協助中小企業強化氣候變遷韌性，透過金融影響力加速產業低碳轉型。「中小企業減碳調查」調查對象為實收資本額在1億元以下的中小企業，涵蓋製造業、批發零售業，以及服務業，透過線上問卷方式針對中小企業專業經理人進行調查，揭露中小企業對於凈零減碳及綠色轉型的看法，有效樣本共276份。