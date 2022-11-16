不少人都有因為學習外文而鬧笑話的經驗，日前一名女網友表示，她的外國老公獨自出門買飲料，等了好久都沒有回來，她趕到店裡了解情況，才知道老公一直專注地看著老闆泡咖啡，還頻頻向老闆說「沒事」，才造成雙方誤會，事實上，老公想買的是一杯「美式咖啡」。

原PO在臉書粉專《匿名波蘭》發文表示，她和外國老公一起在台北定居，而某天老公一個人出門買咖啡，過了40分鐘後卻遲遲未歸，讓原PO擔心地趕緊到店裡查看，想知道究竟發生什麼事情，沒想到老公竟傻傻地站在老闆身旁，專注地盯著對方泡咖啡。

「你點了嗎？」原PO用英文詢問老公，老公則點頭回應，她接著問老闆，咖啡還要多久才會完成，並表示如需久候，可以稍晚再來回來領取，然而，老闆卻一臉疑惑地說：「他沒有點啊，我剛剛看向他，他一直跟我說『沒事』」。

原PO隨即轉向老公，好奇他究竟點了什麼，而老公滿臉自信地說：「沒事！」讓原PO更摸不著頭緒，忍不住說：「蛤？」老公也用一個白眼回敬，並表示自己點了「Americano！『沒事』」。這下眾人才恍然大悟，原來老公要點的是美式咖啡，老闆更不禁爆笑，「我一直以為他熱愛咖啡，所以站在旁邊一直看我做」。文末原PO也說，因為這次尷尬的經驗，夫妻倆後來再也不敢踏進那家咖啡店了。

貼文曝光後，吸引上萬網友朝聖，「說沒事咖啡可能還懂，只說『沒事』真的就沒事了」、「大冰沒」、「老闆很冤枉，應該繼續去XD」、「我現在在喝一杯沒事」、「聲調不一樣意思差很大啦」、「外國人講中文有時候真的很可愛」。

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