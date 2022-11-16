曾在東森YoYo台當第一代「鳳梨哥哥」的簡義隆，今日突然傳出猝逝，許多網友紛紛湧進鳳梨哥哥的臉書留言哀悼，沒想到卻有不少人以為是網紅「鳳梨」吳泓逸，讓他無奈澄清「我人沒事，麻煩請看清楚新聞，不要只看標題」。

簡義隆弟弟在簡義隆臉書宣布噩耗，表示當下非常突然，等家人發現他情況不對時已經來不及了，由於心情詫異、驚嚇又難過，無法一一回覆各方訊息，相關細節不便對外說明；目前後事仍在接洽中，希望大家給予祝福、祈禱，讓家屬能盡可能平靜處理後事。

鳳梨在臉書粉專「鳳梨 吳泓逸」發文表示，他工作到一半突然收到許多網友私訊R.I.P.（Rest In Peace）、一路好走，造成他很大的困擾，「我人沒事，麻煩請看清楚新聞，不要只看標題」，並希望網友不要再私訊給他這些奇怪的祝福。

對此，許多網友紛紛回應，「第一眼看到，也誤會了」、「哥哥和鼠薯差很多」、「鳳梨哥哥和鳳梨叔鼠不一樣，就像鳳梨有分金鑽鳳梨和釋迦鳳梨」、「剛剛我也嚇了一跳說」。