人妻發現老公與阮女有男女情愫，去年4月間與阮簽立協議，不得主動與她老公聯繫，違約須付違約金100萬元。人妻今年3月間發現阮女每天與老公以Line對談得濃情蜜意，互稱「寶貝」，傳「愛你」等貼圖，老公還邀「共度一生一世」、「要吃你」，人妻怒告求償。阮辯只是「一般朋友對話」，法官認定略曖昧、無露骨腥羶，判賠6萬元，可上訴。

楊女1985年結婚，2021年間發現老公與阮女有情愫，同年4月間要求阮簽立協議書，約定非經她同意，不得再主動與她老公聯繫，倘有違約，應給付懲罰性違約金100萬元。

楊女指控，她在今年3月至4月間，發現阮女竟與她老公幾乎每天以Line傳曖昧訊息，互稱「寶貝」、互傳「愛你」、「親吻」、「哈尼」等貼圖。

老公詢問：「你知道我現在需要什麼的吧！」，阮女回複：「我」；老公問：「可不可以讓我靠肩睡一下下」，阮女回：「沒問題」。此外，老公主動留言：「下次一定要吃這個麵，也要吃你」、「共度一生一世好嗎？」；阮女也曾留言「別太想我，認真工作」、「晚安吧 寶貝」。

楊女見雙方你來我往濃情蜜意，怒火中燒，以兩人往來以逾越正常社交程度，侵害配偶權提告求償。

阮女抗辯指出，與楊夫對談者非她帳號，對談內容是一般朋友間對話，未逾越社交往來，且簽立協議書限制她的通訊自由、一般行為自由及自主決定權，違反民法規定，應屬無效，屬權力濫用，不得指控她違約。

法官認為，該協議書是雙方合意達成約定事項，基於自由意識簽立，並非不法限制自由。阮女與人夫對談言語雖略有曖昧，但並無露骨、腥羶及強烈示愛等明顯逾越異性正常交往尺度，兩人雖幾近每天傳訊，但阮女留言簡短，雖造成人妻不快，但難以認定達嚴重、強烈程度。

法官審酌阮女與人夫聯繫時間、通訊內容、侵害配偶權及違約程度，認為懲罰性違約金100萬元過高，判決阮女賠償6萬元。