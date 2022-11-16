高漲的通膨與快速升息使投資人今年來吃足苦頭，截至11月14日，MSCI世界、全球債與富時黃金礦脈指數跌幅介於16％至19％之多，股債同跌、具避險特性的黃金也失靈，進入聯準會（Fed）升息下半場，理財專家建議挑選策略彈性的優質平衡型基金，作為核心配置，有利穩度波動市場、掌握獲利機會。

回顧去年底聯邦資金利率點陣圖中位數為0.875％，即預期截至今年底利率上緣將僅會來到1％，但觀察至11月止，Fed已升息15碼、利率上緣來到4％，高通膨讓Fed也失算。投資專家指出，策略僵固的投資商品恐難以因應快速變化的市場，投資人在選擇時需要更留意基金投資策略的彈性與經理團隊的操作是否夠靈活。

觀察台灣核備的境外美國平衡混合型基金績效，富蘭克林穩定月收益基金今年來與近一年分別有4.49％及5.74％的正報酬，近兩年更有高達近兩成的表現，大幅領先同類型基金、差距高達10個百分點之多。

資產管理業者分析，富蘭克林穩定月收益基金的投資策略非常彈性，並沒有對股、債等各類資產設定一定的投資比例，基金在2020年初疫情爆發時危機入市，股權配置一路加碼至逾7成。隨評價面墊高、市場波動加劇，自去年下半年逐步降低股權部位，至今已降至5成以下，債券部位則趁今年來殖利率大幅攀升，順勢加碼至目前已來到5成以上，因此能夠有效避開今年來股市大幅波動的衝擊，造就其穩健且突出的績效表現。

此外基金還很能幫投資人尋找收益機會，除傳統的股票股利與債券票息收益外，經理團隊靈活運用掩護性買權策略提升基金收益，因此今年來已連續兩次提升配息金額，目前年化配息率接近8％左右。雖然基金目前配置相對防禦，不過經理團隊已在緊盯聯準會可能放緩緊縮步調的蛛絲馬跡，保持策略彈性、隨時掌握潛在機會。

美國10月通膨數據有感降溫，但面對難纏的通膨，Fed官員仍不敢鬆懈，投資人與其費心每天緊跟經濟數據、聯準會政策與官員發言而心情七上八下，不如挑選策略彈性的優質平衡型基金作為核心配置，以穩渡波動市場、掌握獲利機會。