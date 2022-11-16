新光三越持續舉辦各式藝文活動，推動文化傳承與拓展美學生活。（新光三越提供）

新光三越從2021年正式啟動ESG以來，今年8月，完整敘述營運至今所累積的永續工作績效、未來願景，長達151頁的「新光三越永續報告書」正式對外發佈。今（16日）新光三越於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「2022台灣企業永續獎」頒獎典禮中，獲頒永續綜合績效—台灣百大永續典範企業獎、永續報告書—貿易百貨第1類金級獎、永續單項績效—創新成長領袖獎，共三大獎項殊

榮。

新光三越表示，多年來在規劃生活提案的同時，一直將永續、生活、美學融入於商品、活動、服務、空間中，像是30年來持續舉辦各式藝文活動，推動文化傳承，拓展消費者的美學生活；嚴謹把關食安並自組skm eats外送車隊，攜手500家餐飲廠商共同落實食安管理；引進多達430項具環境社會認證之自營商品，並與投入永續行動的760個專櫃，共同響應環保愛地球等。

除今日獲頒「2022台灣企業永續獎」三大獎項外，今年以來，新光三越亦陸續獲得「台灣服務業大評鑑」百貨公司／購物中心金牌大賞、1111人力銀行「幸福企業」一般生活服務業金獎等。