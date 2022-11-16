九合一選舉逼近終點線，藍營擔心選情冷致投票率低，影響原本優勢選區戰果，但媒體人韋安指出，新北市長侯友宜的最強母雞效應，可能影響中間選民和原本冷漠的本土藍，大幅提高投票意願。像侯今天到瑞芳、金山、萬里掃街拜票，不是現在選舉時才去跑，平均新北每區進行行動治理，都去過5、6趟，全加起來有170多趟，也難怪有這麼高的施政滿意度和支持度，侯友宜的「好好做事」完全是靠兩條腿跑出來的。

「侯友宜的最強母雞效應，可能影響中間選民和原本冷漠的本土藍，大幅提高投票意願。」韋安今(16日)在臉書發文表示，藍營應該有完勝機會，那少言低調的，才是最厲害的角色。新北造勢晚會，新北辯論會，侯的表現都有極大潛在張力。

韋安指出，侯友宜「好好做事」全憑2條腿勤跑，把每個市民都看得很重要。侯友宜今天到瑞芳、金山、萬里掃街拜票，並到金山信仰中心慈護宮、廣安宮參拜。3區里長幾乎全員到齊力挺，雖然飄著雨，沿路許多鄉親更是熱情高呼「凍蒜」。這3個地方，都是新北市人少地遠的區域。金山2.22萬、萬里2.26萬、瑞芳4.09萬，加起來不過8.5萬人。新北各區幾十萬，到40、50萬人口的比比皆是。

「侯不是現在選舉時才去跑。」韋安強調，過去4年，平均新北每區進行行動治理，都去過5、6趟，全加起來有170多趟。施政建設全盤考量，沒有大小眼，把每區，每個市民都看得很重要。也難怪有這麼高的施政滿意度和支持度。侯的「好好做事」，完全是靠兩條腿跑出來的。