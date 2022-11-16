鹿溪宴將在12月3、4日登場，現場報名的美食熱情者漏夜排隊12小時。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿溪宴將在12月3、4日登場，計網羅19道的人氣，結合了時令和在地總舖師的手路菜。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿溪宴將在12月3、4日登場，傳真報名紙張跑不停，8點10分左右，全部售罄。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

年年都掀起轟動的鹿溪宴將在12月3、4日登場，兩天各開席100桌，再度創下傳奇紀錄，現場報名的美食熱情者漏夜排隊12小時，網路報名則在5秒內瞬間額滿，傳真報名也在10分鐘內全部售罄。

鹿溪宴又未上菜先瘋狂了，現場報名登記12月3日場次，搶得頭籌是張先生，從前晚8點就來排隊，為了就是讓遠在台北的舅舅一嚐鹿港家鄉小吃味而犧牲睡眠，第二名的郭先生是前晚8點30到現場，已連續3年都報名，今年在「鹿東土風舞社」的團員們央求下，代表報名，為了不辜負眾望，只好搶先11個半鐘頭，就怕錯失不好交代啊。

現場報名12月4日場次，搶得第1、2名，是世居鹿港、三代從事腳踏車修理買賣的黃姓夫婦，從6年前開始，就參加鹿港小吃宴活動，凌晨4點就摸黑起早來搶頭香。

今天開放網路和傳真報名也是瞬間爆量，8點一開放，網路5秒內就被秒殺一空，宣告完售；傳真報名也是紙張跑不停，8點10分左右，全部售罄，受歡迎程度可見一斑。

鹿港鎮長許志宏表示，今年前菜包括：茶飲、烏魚子、野生蝦猴酥、鹽粉蛤、鰻魚，主菜有：特製小肉包、魷魚肉羹

、芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、蝦丸湯、金針烏魚、春餅，甜點搭配有桂圓花生湯圓、筍香鹹蛋糕、牛舌餅、麻糬，共計網羅19道的人氣。結合了時令和在地總舖師的手路菜。

讓報名者感到很貼心還有使用碗盤，都是精心設計的陶瓷材質，外觀採中式傳統風格，圖騰設計取意吉祥、圓滿，用完餐都可以帶回家當紀念品，為了留紀念，特別想參加。