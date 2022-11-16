英國泰晤士高等教育公布最新世界大學聲譽排名榜，哈佛大學連續12年蟬聯榜首，中國有9所大學打入前100名，台灣唯一上榜的是台灣大學。

英國「泰晤士報高等教育特刊」（Times Higher Education，簡稱THE）今天公布世界大學聲譽排名（World Reputation Rankings），美國哈佛大學連續12年蟬聯榜首，麻省理工學院和史丹佛大學名列第2和第3，其後是英國的牛津大學和劍橋大學。

亞洲首次有2所大學擠入前10名，分別是名列第9的中國清華大學和第10的日本東京大學。

中國有9所大學打入前100名，包括北京大學的第13、上海交通大學的第28、復旦大學的第39名，比去年的7所還多，整體來說名次也有進步。

台灣唯一上榜前100名的是台灣大學，名列第91-100名，比去年的61-70名退步；陽明交通大學去年名列第176-200名，今年跌出前200名榜單。

泰晤士報高等教育特刊訪問全球近3萬名學者，根據他們對各校研究和教學聲譽的評價，製作這份排行榜。

THE首席知識官巴堤（Phil Baty）表示，聲譽有助吸引投資、合作夥伴和人才，在高等教育界非常重要；不過，聲譽本身是主觀的，有實際影響但不總是公平。