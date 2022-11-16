數位部包含兩署依法可進用300位約聘人員，其中資安署開出44位約聘職缺，截至15日只進用了6位。為吸引更多資安人才，行政院人事長蘇俊榮今（16）日指出，為吸引更多資安人才進入政府體系，正與數位部協調調升專業加給、個人與團體獎金、留任獎金等配套。

蘇俊榮16日出席立法院司法法制委員會進行報告業務概況並備質詢。立委黃世杰先是質疑，數位部組織法的組織改造在人總，成立後最被關注的就是資安人員和資訊技術人員，組織法授權可以用聘用方式進用，數位部、資安署、產業署各有100位約聘名額，當初設計跟安排原因為何？

蘇俊榮說，當初考慮到市場供需問題，為了能夠應急。惟資安署112年提了44位約聘人員職缺，到15日止只進用了6位，等於很難找人。推估原因可能跟待遇有關，加上還要做身家調查等，可能會影響人的意願，而這個問題很嚴肅，最近有跟數位部討論這個議題。

蘇俊榮也說，現在跟數位部在協調，為了去吸引更多人從事資安業務，會有專業加給、個人跟團體獎金，還有留任獎金機制等，來做一些配套。

蘇俊榮說，約聘可以快速補充各個機關所需的能力，待遇如果有去調升，更能讓人快速補充，但會是雙軌思考，除了約聘待遇改善，另一個是常任文官的問題。

蘇俊榮說，目前規劃兩個方向，一是設立資安相關職系跟考科，但這是第二階段；第一階段則是在資訊管理職系增加資安考科。必須考量資訊跟資安體系未來在公務機關升遷路徑，因為主體還是資訊人員，資安人數比較少，所以必須有更多時間溝通跟討論。

黃世杰則質疑，現在求才若渴，放寬都找不到人可以用，資安人員不足是大問題，接下來也不只數位部跟資安署需要資安人員，國家每天都面對國安問題，還有對岸給的數位戰威脅，政府機關跟民間都需要資安人才，需要好好補強。

黃世杰說，相關制度可以從數位部開始建立，但其他部會也有這個問題，不能只應用在數位部，地方政府的戶政機關也是掌握大量資訊，是政府用人上的破口，急需相關人才。蘇俊榮則允諾兩個月內提交相關書面報告。