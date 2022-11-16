在2021年分紅式減持京東後，騰訊16日宣布，將向股東發放美團股份當作股利，騰訊陸續減持其投資的最有價值兩大網路企業象徵一個時代的結束，減持後騰訊持有美團股份將從10.55億股降低至不足1億股。

騰訊16日宣布，將按合資格股東持有每10股股份獲發1股美團B類普通股的基準，向股東以實物分派的方式宣派由本公司持有的約958,121,562股美團B類普通股的特別中期鼓勵。騰訊表示，美團將不再列作聯營公司入帳。

截至美團半年報，騰訊合計持有美團10.55億股，意味此次發放之後，騰訊只持有不足1億股。

騰訊此前曾在2021年12月，以相同方式減持電商巨頭京東，隨後市場就傳出，騰訊有在計劃出售美團大部分持股。

在2017年12月的世界互聯網大會上，作為兩家騰訊系最有名的企業，京東創辦人劉強東與美團創辦人王興合請飯局，當中騰訊董事會主席馬化騰坐主位，還包括小米、字節跳動、快手、聯想、滴滴等知名網路科技企業掌門，成為大陸網路產業上最有名也可能最昂貴的飯局，而如今騰訊的減持也象徵一個時代的落幕。