減碳已為國際重大趨勢，經濟部長王美花指出，減碳對以出口為導向的台灣，是無法迴避的現實。目前企業、產業界減碳進程仍遠遠不足，因為台灣中小企業上百萬家，迫切需要「以大帶小」模式，經濟部的立場亦採取與業者共同合作，讓減碳更有成效。

王美花出席CRIF中華徵信所16日舉辦的「全球科技競逐產業新革命 由BI.AI打造綠色智造供應鏈」論壇上，作出上述致詞。她並舉例台積電供應鏈，是製造業與服務業利用科技與商模減碳的案例。CRIF集團亞太區執行長（Managing Director,Asia）Simone Lovati特別自新加坡飛抵台灣，實體參與整場活動。

王美花表示，此論壇貼切現勢需求，由於台灣積極發展淨零碳排措施，自今年3月以來政府推動教育訓練、碳盤查，並至各企業進行相關輔導措施，以經濟部所負責的製造業與服務業來說，製造業正就既有的製程改善，同時專家進一步介入觀察時發現，只要改善相關環節就能改善能耗，另外從材料的化學材質研發就能降低能耗與汙染問題。

她也舉例工研院的實際案例，正研發天然改善污染技術以及循環材質可回收的鍵盤。而服務業也有改進措施，例如：善用AI技術縮短了物流配送過程、隨既有商業模式改變並借鏡國外成功模式，就突顯論壇所提的BI重要性，可以在商業服務業領域上萌發更多可能性，讓更多服務業來做減碳。

論壇主辦單位指出，歷經美中貿易戰、COVID-19疫情、加上零排放與ESG浪潮 ，正驅動全球各國以科技競爭為主戰場角力，隨美國制裁半導體發展，全球科技產業供應鏈重組趨勢日益明顯，希望透過論壇的企業對話，尋求台灣產業因應的新路徑。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，隨全球科技競逐不斷演進，包含數位革命掀起數位智造人才需求、半導體革命推動量子晶片問世、AI人工智慧革命以數據驅動創新、綠色革命催生環保新材料等崛起榮景。

郭曉薇也提醒，隨著美中雙強就地緣政治角力，衍生出美中貿易戰、晶片禁令等貿易障礙，加速各國供應鏈「斷鏈」，美中各自築起關稅壁壘逐漸成形的「一個世界兩個標準」，不僅萌發企業訂單減少、全球淨零碳排進度落後等危機四起。

「當然，風險挑戰也伴隨三大機會」，郭曉薇指出，徵信技術協助掌握企業BI(Business Information)與商業夥伴曝險現況，率先規避信貸地雷；知名企業「以大帶小」一齊落實ESG，同時確保供應鏈管理出貨；針對斷鏈積極開發亞洲市場合作夥伴，避免地緣衝突連帶獲利虧損，三大解方可以創造各國政府、金融業者、與消費者三贏局面。