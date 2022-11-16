苗栗縣洪姓婦人長期臥床，生活無法自理、要人照料，2021年間過世，經檢警相驗後，發現洪婦背部有顆約20公分大的褥瘡，懷疑引發敗血症是死因，並著手調查，最後將洪婦丈夫、子女等6人依遺棄致死罪移送，一審、二審認為，因非故意，全家人獲判無罪。

檢方當時起訴認為，洪婦丈夫與子女等6人，知道婦人長期臥床需要有人照料生活起居，卻沒有去扶助婦人的生活及養育還有保護，最後導致洪婦身亡，認為是人為因素因此依遺棄致死罪起訴。

洪姓婦人的丈夫辯稱，平時都有照顧洪婦生活，也按時餵食，對於妻子有傷口時，到藥局購買藥品塗抹，但是洪婦告訴他不願就醫，認為只是一般傷口，所以就沒送醫，本身非醫療專業，否認犯行。

判決指出，洪婦曾跌倒爾後長期臥床，生活照顧都由其丈夫幫忙，另2名兒子有時幫忙換尿布、翻身、餵食、清潔身體，洪婦2021年間過世，家人嚇得趕緊報警處理。法醫相驗後，發現洪婦背部有20乘16公分大的褥瘡，該褥瘡膿傷沿生瘻管、侵入後腹腔腹肌，引發敗血症身亡。

一審法官認為，婦人傷口有塗抹藥物跡象，且其家人發現洪婦無生命跡象時，撥打119求援，依照消防員指示，對洪婦施以心肺復甦術，認定洪婦丈夫等6人無遺棄致死故意，一、二審宣判無罪。