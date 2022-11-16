藝人黃喬歆（曾用藝名：瑤瑤）從《我愛黑澀會》出道，精緻外貌和火辣身材受到許多觀眾喜愛，節目上傻大姐的個性總能創造不少笑點，是許多綜藝節目的熱門嘉賓，近日她上節目談起少根筋糗事，表示過去試穿泳裝時被男店員摸胸，當下她沒有反抗還覺得對方很專業，讓許多人傻眼。

黃喬歆日前上《小姐不熙娣》講述少根筋糗事，她說是很久以前的事情，當時和男友一起到台北東區的店，看到一家賣衝浪板跟泳衣的店就進去逛，一打開門才發現裡面沒有人，是逛到一半老闆才從裡面出來，她挑了幾件泳衣試穿給男友看，沒想到在旁邊的老闆突然建議她要重新綁比基尼的結，一邊說一邊拆開她的比基尼幫忙重綁，當下黃喬歆只覺得對方很專業，「因為他怕我（綁的）被沖掉嘛」，接著對方提出比基尼壓胸不好看，就用指頭伸進她的胸部裡調整，她還覺得對方很專業。

黃喬歆在節目上透露買泳裝被吃豆腐。（圖／小姐不熙娣youtube）

超誇張情節讓小S反問：「等一下，問題是妳男朋友呢？」黃喬歆回答：「妳知道為什麼我會覺得他很專業，是因為我男朋友在旁邊也沒說話，而且我覺得既然你都敢在我男朋友前面這樣做了，代表你行得正、坐得穩，你就是一個專業的人」，黃喬歆表示對方兩邊胸部都弄了一下，而且弄完真的就不壓胸了，不料買完泳衣走出店家，男朋友才說：「妳知道嗎？他剛剛在吃妳豆腐，他剛剛都在摸妳胸部欸」，不過黃喬歆還是很肯定對方是專業人員，超誇張想法讓小S都傻眼。

黃喬歆表示男友直到走出店才說她被吃豆腐。（圖／小姐不熙娣youtube）