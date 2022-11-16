吳念軒（右）與夏朧在《仙女姐姐來我家》劇中拍攝絕美婚紗照。（衛視中文台提供）

吳念軒（右）與夏朧（中）在《仙女姐姐來我家》步入結婚禮堂。（衛視中文台提供）

吳念軒在婚禮上大秀舞技。（衛視中文台提供）

夏朧為《仙女姐姐來我家》穿V領古典婚紗拍攝美照。（衛視中文台提供）

吳念軒和夏朧在衛視、中視《仙女姐姐來我家》的人仙戀終於修成正果！兩人經歷種種困難終於完成拍攝婚紗、步入禮堂完婚。中法混血的夏朧也藉此體驗壓箱禮、丟扇子、米篩遮頭、過火盆、踏瓦片、包紅包及奉茶等台灣傳統嫁娶習俗，雖然拍得很開心，但她一想到婚禮種種瑣事就覺得累，笑說自己不需要正式婚禮，兩人之間的承諾才最重要。

吳念軒回憶拍攝婚紗照當天，笑說：「那天因為拍攝空間狹小，除了工作人員之外王家人又很多，但廁所只有一間！我那天一直在憋尿」。夏朧則因攝影棚就在自己以前住過的街道上，之前經過就對這家店相當好奇，現在因拍戲得以一窺裡面充滿故事感與歷史的擺設。為拍攝婚紗跟婚禮，她共穿兩套不同婚紗，雖然很美，但不管走路、吃飯，或上廁所都很麻煩，讓她笑說：「當新娘真的好累」。

人仙戀台式婚禮一開場就是新郎王琥珀超過60秒的帥氣舞蹈秀，吳念軒大展舞技引得全場尖叫鼓掌聲不斷，而且他的動作與節奏跟共舞的老師們幾乎不相上下，讓人以為他苦練許久，沒想到他拍攝前只練習了幾次就上場，且拍攝時一次就OK，練習時間如此短暫動作卻如此熟練，吳念軒笑說還好大學時有參加過1年的熱舞社，且第一次螢幕前跳舞表演就獻給《仙女姐姐》。

問起給自己的表演打幾分，「學跟練總共3個多小時而已，在這樣僅有的時間裡有這樣的表現，給自己打80分了，如果有更多時間我想帶來個後空翻。」還不忘開玩笑說：「我大學學跳舞就是為了今天！」

至於夢想中的婚禮，他希望在戶外大自然，大家穿著輕便但有主題，「食物一定要好吃，現場放的音樂好聽，一整天的活動都不無聊，就是一種很舒服，而且要讓大家都玩得很好」。

吳念軒和夏朧談到劇情終於進入到步入禮堂階段都很感動，吳念軒回想起看到夏朧穿著美麗婚紗現身時直說：「采竹穿婚紗看起來很美、很有氣質、很適合她。那個當下我就是王琥珀，她也是王采竹，我們一起經歷這麼多的故事從認識到步入禮堂，當以新郎新娘到身分見到彼此的那一刻，我想兩人都一樣覺得是人生中最幸福的時候吧，而那個當下也無需揣摩，隨著角色，露出最當下自然的喜悅以及感動。」

夏朧為了揣摩拍攝婚紗的感動，夏朧還特地請教好幾對今年剛結婚的朋友，請朋友們仔細分享當時的心情與感觸，讓她可以更加融入角色演出。夏朧在劇中更經歷了一整套的台灣傳統婚嫁習俗，夏朧坦承自己是屬於比較「新女性」個性，對這樣的婚嫁歷史與文化雖然很有興趣、拍得很開心，但藉由這次拍戲體驗過就好；她笑說自己其實不是一個嚮往擁有婚禮的女生，因為一想到婚禮要處理許多繁雜的事情就覺得累，覺得愛一個人不需要正式的婚禮、婚紗或喜酒，兩人之間的承諾才是最重要、最美好的。