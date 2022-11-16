現代社會雖追求性別平等，不過在感情中，多數人還是抱持「男追女」的觀念，女生常常不敢主動追求喜歡的人，認為自己太主動，對方容易不懂珍惜，不過有些女生毫不在意，認為幸福應掌握在自己手中。《搜狐網》分享4個會主動追求異性的星座女，她們認為勇敢示愛，才能抓住自己的幸福。

1、獅子座

獅子女是十二星座中最熱情的女生，面對感情完全不害羞，她們不會因性別而受限制，雖然社會普遍認為，女生應等別人來追求，但獅子女覺得追求自己的幸福，也不是一件壞事，若是自己不主動，她們喜歡的人怎麼會懂，屬於勇敢說愛的類型，把幸福掌握在自己手中。

2、牡羊座

牡羊女個性大剌剌，做事直接與獅子女相似，而且性格直爽，心裡藏不住秘密，對於感情更是勇敢追愛，她們不認同女生要等別人來追的觀點，對於牡羊女而言，只要能獲得快樂，誰追誰一點也不重要，若是因為害羞而錯過真命天子，她們才會感到遺憾。

3、處女座

處女女給人冷漠、內斂的印象，不過面對感情時，她們卻非常活躍，一旦有了喜歡的人，就會主動出擊，因此常讓人大吃一驚，雖然處女女愛好面子，若是沒追到喜歡的人，她們雖會感到尷尬，但更害怕因沒有主動表白，而錯過自己的命運。

4、天蠍座

天蠍女待人比較冷漠，讓人難以親近，甚至似乎對任何事情都沒慾望，但只是因為她們沒遇到自己心動的人事物，一旦遇到喜歡的對象，她們就像變了一個人，會主動說話、聯繫，待兩人關係拉近後，就會表達自己的愛意，而且天蠍女不會做自己不確定的事，既然行動了就一定要得到滿意的結果，對她們來說，幸福必須掌握在自己手中。