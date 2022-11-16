韓國男團OMEGA X（오메가엑스）日前才傳出遭公司代表辱罵、施暴，引起熱議，之後公司代表又陸續爆出更多惡行，現成員也不打算忍了，今(16日)開記者會，哭著控訴長期遭性騷擾，還被高層要求陪酒。

OMEGA X的11名成員今召開記者會，由隊長宰漢先發言，控訴遭姜姓女代表言語性騷擾，還會被摸大腿、摸臉，甚至叫他們去酒局陪玩是基本的，而如果他們鼓起勇氣拒絕，就會被代表威脅「沒有下一張專輯」。

代表甚至會講出「把你們都殺了」等恐嚇言語，讓成員都非常不安，導致有部分成員都要接受精神治療，而成員翰縑也爆料，公司聚餐的酒局上，代表很喜歡他們充當黑騎士，如果幫忙就會有禮物，如果拒絕就會生氣、瞪人，然後態度很冷漠。

OMEGA X成員講到落淚。(圖／翻攝自韓網)

因為OMEGA X都是已出道過成員，是二度出道的機會，所以他們才選擇隱忍，但這次因為姜姓代表當街飆罵成員的事件，才會爆發出來，成員在記者會上也心酸表示「只想被當成人得到尊重，而不是被當作商品」，講到委屈之處，更是掉下眼淚，讓網友看了都相當心疼，痛罵公司太誇張了。

而OMEGA X委託律師也透露，已通知公司解約，並會針對暴行、威脅等罪嫌，向代表提起刑事訴訟，同時要求公司給付精神損傷賠償費等。