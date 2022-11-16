九合一大選將於11月26日投票，各縣市選舉公報陸續發放至各家戶，候選人一些政見成為網路熱議話題，像是「招商迪士尼樂園」、「請媽祖當兩岸和平大使」等特殊政見，引發不少討論。入口網站《Yahoo新聞》16日起針對「選舉公報中的哪些項目會吸引你關注？（複選）」進行網路民調，截至16日晚上6點，高達60.7%網友認為選舉公報中的「政見」，吸引他們關注；出乎意料的是，也有達48.6%的網友關注候選人的經歷。

入口網站《Yahoo新聞》針對「你會認真閱讀選舉公報嗎？」16日起進行網路民調，至晚上6點為止，有1800人參與投票。56.0%的網友表示會看選舉公報內容，39.6%表示不會，4.4%表示不知道／沒意見。

另外，針對「選舉公報中的哪些項目會吸引你關注？（複選）」，高達60.7%的網友認為政見會吸引關注，48.6%網友關注經歷，40.9%注意候選人個資（照片、年紀等），30.1%關注學歷，27.7%關注推薦之政黨；16.4%表示不知道／沒意見。

該民調也問到「你會留意哪些候選人的資訊？（複選）」，高達71.9%的網友認為會留意縣市長候選人的資訊，有50.8%則選擇縣市議員，20.1%認為是鄉（鎮、市）長，14.1%認為是鄉（鎮、市）民代表，3.9%選擇直轄市山地原住民區長，3.1%選直轄市山地原住民區民代表，29.3%選擇村里長，15.0%表示完全不會留意；4.8%不知道／沒意見。