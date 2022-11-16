台灣宣布2050年實現淨零排放，在台發展的外商企業積極參與，毫不落後本地企業。台灣永續能源研究基金會 (TAISE) 16日頒發台灣企業永續獎，16家外商企業獲獎，其中日商就佔5家，日本為單一國家和地區獲獎企業數量最多。

日商企業中，松下電器、艾杰旭、花王3家企業榮獲十大永續典範外商企業，優衣庫與日商瑞穗銀行2家企業榮獲績效獎。

瑞穗銀行表示，因應台灣官方發布的綠色金融3.0，元大、中信、玉山、第一及國泰五家金控公司(依筆畫排序)成立先行者聯盟，金融機構在實現淨零的過程中扮演的重要角色可見一斑。瑞穗銀行因此與台灣金融機構交換意見，重新認識到在永續發展的議題上，感受到台日合作非常有意義。

在此次獎項受到肯定，瑞穗台灣說，今後也將持續為推動台灣永續發展的企業提供支援。

台灣永續能源研究基金會 (TAISE) 表示，今年的外商組，有來自日本、英國、荷蘭、新加坡、德國、盧森堡、瑞士、法國及香港等9個國家及地區的企業參賽，依照「對總公司CSR政策之瞭解與執行績效」、「公司治理績效」，「人才發展績效」、「環境永續績效」、「社會共融績效」、「供應鏈/價值鏈管理績效」以及「合規與獎勵績效」等面相指標的績效進行評比。