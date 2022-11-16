嘉義縣政府與高雄市惠康旅行社邀請馬來西亞旅遊總會（MATTA）約10餘家旅行社業者組成穆斯林踩線團，暢遊大阿里山區、曾文水庫等地。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府與高雄市惠康旅行社邀請馬來西亞旅遊總會（MATTA）約10餘家旅行社業者組成穆斯林踩線團，到曾文水庫釣魚、看老鷹。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

10月13日國門開啟後，嘉義縣終於迎來疫情之後，首批國外旅行社踩線團，嘉義縣政府與高雄市惠康旅行社邀請馬來西亞旅遊總會（MATTA）約10餘家旅行社業者組成穆斯林踩線團，暢遊大阿里山區、曾文水庫等地，業者對採茶體驗、高山咖啡品嘗、水庫釣魚看老鷹等行程都相當滿意，縣府期待透過業者返國後的推廣行銷，能吸引更多穆斯林遊客到嘉義旅遊。

嘉縣文化觀光局表示，2020年新冠疫情延燒全球後，近2年國際觀光客幾乎歸零，隨國境重啟，旅遊型態也隨之改變，這次與惠康旅行社、MATTA共同合作舉辦穆斯林踩線團，邀請17位旅行社業者來台，希望透過穆斯林旅行社踏查嘉義景點跟餐廳，從業者口中聽見最真實的反應及回饋，能讓在地業者更了解國際穆斯林觀光客的喜好及需求，以利未來安排及設計符合其喜好的遊程。

這幾天踩線團走訪YUYUPAS、生力農場、鄒築園、曾文水庫、仁義湖岸、龍雲農場及雲之道等地，不但被鄒族原民歌聲所驚艷，造訪冠軍咖啡「鄒築園」5公頃咖啡農場時，對嘉義縣能產出如此高品質咖啡豆感到驚訝，來到秘境景點曾文水庫，每個人手機不只拍不停，更有人直播分享水庫美景，紛紛表示水庫很美、很棒！

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣的阿里山絕對是國際客來台的第一首選景點，大力推動盼讓更多國際觀光客看見嘉義各地的美，感受不同的生態環境。

文觀局長許有仁說，此次安排的遊程除阿里山，也安排到台3線的曾文水庫，正是希望讓外國旅行社業者發現這些尚未被發覺的景點，至於茶體驗跟高山咖啡品嘗，也是嘉縣努力推廣的產業，不僅是伴手禮，也是旅遊景點，未來會持續推廣國際觀光，拓展客源。