大陸觀察者網報導，「從第1輛新能源汽車到第100萬輛新能源汽車用時13年，從100萬到200萬用時1年，從200萬到300萬僅用時半年。」大陸比亞迪第300萬輛新能源汽車16日正式下線。比亞迪董事長王傳福表示；「第300萬輛新能源汽車下線，是比亞迪發展歷程中重要里程碑，是中國從汽車大國邁向汽車強國的最佳註腳。」

大陸乘聯會數據顯示，今年前十個月，比亞迪累計銷售139.79萬輛，同比增長 234％。東吳證券預計，2022年比亞迪電動車銷量超過190萬輛，同比增長兩倍以上。

工業和資訊化部裝備工業一司副司長郭守剛表示，比亞迪積極回應大陸國家號召，在新能源汽車領域取得了多項技術突破，綜合競爭力已進入全球前列。

從2008年推出第一款混動車型F3的DM款到如今的大熱車型海豹，比亞迪一戰成名後，步伐越跑越快。

十年前，王傳福揚言，「分分鐘可以造個特斯拉」。特斯拉CEO馬斯克則回應，「比亞迪不是特斯拉的競爭對手」。彼時，比亞迪更多被貼上「廉價」、「山寨」的標籤，特斯拉則代表著「科技」、「高端」。在大多數人看來，比亞迪更像是碰瓷，無異於癡人說夢。

不曾料想，王傳福並不是在吹牛。今年上半年，比亞迪銷量反超特斯拉。10月比亞迪銷量更是達到21.78萬輛，同時期特斯拉僅為7.1萬輛，不到前者銷量的1／3。

對於比亞迪的成績，王傳福歸因於中國國家政策大力支持。「300萬輛產品的下線是整個產業鏈上下游合作夥伴的協力，而這也代表了中國新能源汽車產業鏈的完備，這些都是離不開政策的支持。」

不過，這也離不開比亞迪的27年的持續研發投入。比亞迪最開始只是一家不起眼的電池廠商，當時日本廠商把控全球近9成的電池市場。王傳福決定不走日本高成本的全自動產線，而是將生產線拆解，在保證高品質同時，由人工低成本完成各工序。7年時間，王傳福做成鎳鎘電池大王。

2003年，王傳福決定造汽車。王傳福曾表示，早在十多年前，比亞迪就通過技術研發「預測」到了新能源汽車時代到來。即便在最艱難時期，也沒有放棄自研路線。

財報顯示，2021年，比亞迪研發投入106.2億元（人民幣，下同），同比增長24.20％；研發人員數量約為4.04萬人，同比增加31.52％。

據報導，持續的研發投入，比亞迪核心技術已包括刀片電池、DM-i超級混動、e平台3.0、IGBT4.0等。

王傳福表示，目前，比亞迪已自主掌握了動力電池、電機、電控和晶片等全產業鏈的核心技術，實現了產業鏈的自主可控。

據報導，比亞迪的高速擴張只是中國新能源汽車產業縮影。蔚來、小鵬、零跑、愛馳等新勢力、上汽、東風、吉利、長城、奇瑞等傳統整車廠也紛紛加速布局海外市場。

數據顯示，今年1-10月，中國新能源汽車產銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，同比均增長了1.1倍，市場占有率為24％，對全球汽車產業電動化轉型的帶動作用進一步增強。