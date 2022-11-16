緊鄰台南市水雉生態教育園區的南64線，因為周邊沒有住家，導致車速過快容易發生「路殺」。（園方提供／張毓翎台南傳真）

緊鄰台南市水雉生態教育園區的南64線，因為周邊沒有住家，導致車速過快容易發生「路殺」，水雉、彩鷸與草花蛇等保育類物種，曾被民眾發現橫死在此路段，為了防路殺，台北市西區女獅子會16日協助園方維修路旁的防護導引圍籬，希望讓這些在園區居住的小動物們，不再因急駛而過的車輛而魂斷馬路

為了防路殺，台北市西區女獅子會16日協助園方維修路旁的防護導引圍籬。（園方提供／張毓翎台南傳真）

農委會特生中心11年前開始推動路殺社公民科學計畫，路殺社資料顯示，水雉園區旁的路段現已是值得大家關注的路殺熱點路段，此路段受路殺威脅的第一名是斑龜，前10名中保育類物種就占了3種，有水雉、彩鷸與草花蛇，且逐年增加。

水雉生態教育園區成立迄今22年，成為很多水生生物居住的良好棲地和重要避難所，例如台北赤蛙、斑龜、草花蛇和鉛色水蛇等。但緊鄰園區的道路，周邊沒有住家，路過的車輛，速度上總是難以控制，導致很多野生動物，常因著疾駛而過的車輛而魂斷馬路上。

園方說，台北市西區女獅子會希望擴大服務對象，在國內的生態保育上也盡一份心力，除了致贈1把望遠鏡及2把腳架，也協助維修路旁的防護導引圍籬，當然更希望透過這次的活動拋磚引玉，讓更多人、團體或企業家關注到生態保育議題。