第14屆台中市十大伴手禮得獎名單出爐，擁有百年歷史的台日式糕餅品牌「陳允寶泉」今年再次以蛋黃酥獲得了金口碑獎、評審團大獎、現場人氣獎三冠王的優異成績；第五代接班人陳溢輝說，為延續對阿公的思念，創新改良蛋黃酥，也再次獲得台中十大伴手禮三冠王的肯定。

陳允寶泉從104年參加台中市十大伴手禮活動已連續6年獲獎，今年再次以蛋黃酥獲得了金口碑獎、評審團大獎、現場人氣獎；陳溢輝說，近年中秋月餅市場蛋黃酥異軍突起，但究竟是誰發明蛋黃酥的？研發者正是他的阿公陳增雄。

陳溢輝回憶，有一天在聊天中阿公不經意的提到蛋黃酥是他研發的，他原本感到詫異不可置信，但隨即看到阿公翻出一本1986年8月的烘焙食品資訊雜誌，裏頭刊載，阿公當天有感於當時傳統月餅太大，消費者很難一個人一次吃完，於是身為陳允寶泉第三代接班人的陳增雄，就將傳統的扁平狀月餅加入了鹹蛋黃並將尺寸縮小，造型也成了半圓立體狀，順應蛋黃的半圓弧度，就此發明了現在流行全台的「蛋黃酥」。

為了能延續這份思念與傳承，並重現阿公的心願，今年陳允寶泉遂決定以蛋黃酥參賽，並改良出更細緻柔和的紅豆餡，選用頂級法國發酵奶油增加滑順口感，不使用豬油與酥油，搭配濕潤鹹香的沙沙口感蛋黃，果然一口氣拿下三項大獎。

歡慶再度榮獲台中市十大伴手禮肯定，陳允寶泉即日起也針對獲獎產品「蛋黃酥禮盒」推出買4送1、買6送2的回饋活動，也提醒消費者「陳允寶泉」作為台中購物節活動合作廠商，所有消費金額5倍纍計的特別優惠。