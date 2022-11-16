據網信中國微信公眾號指出，近日大陸國家互聯網信息辦公室發佈新修訂的《互聯網跟帖評論服務管理規定》，將從2022年12月15日起施行。其中規定跟帖評論服務提供者，應嚴格落實跟帖評論服務管理主體責任，建立包含行動電話號碼、身份證件號等實名認證；對新聞資訊提供跟帖評論服務的，應當建立先審後發制度。

根據介紹，此次新《規定》共16條，重點明確跟帖評論服務提供者跟帖評論管理責任、跟帖評論服務使用者和公眾帳號生產運營者應當遵守的有關要求等內容。

該《規定》要求公眾帳號生產運營者，應當對帳號跟帖評論資訊內容加強審核管理，及時發現跟帖評論環節違法和不良資訊內容並採取必要措施，並需配合網信部門依法監督檢查，提供必要的技術、數據支持。

該《規定》也規範創新跟帖評論管理方式，研發使用跟帖評論資訊安全管理技術，提升違法和不良資訊處置能力；及時發現跟帖評論服務存在的安全缺陷、漏洞等風險，採取補救措施，並向網信部門報告。