國民黨南投縣長候選人許淑華，16日在縣選委會舉辦的政見會中表示，她從27歲參選縣議員，就準備參選南投縣長，不是為了權力，而是對南投的貢獻，經過20年的歷練，她已經準備好了。

許淑華指出，地方產業發展攸關年輕人就業與地方繁榮，因此，她和縣長林明溱一起爭取設置旺來產業園區等5大產業園區，帶來就業機會，也可提升生活水準；未來，南投市還要開發工業用地60公頃，引進綠色產業進駐，將與南崗工業區相輝映。

許淑華指出，日月潭風景優美，但是周邊環境停車場不足，還有小蜜蜂流竄等問題待解決；遊艇等電子票券整合，也在推動中。

針對八卦山旱灌計畫，許淑華表示，她擔任立委期間，陸續向行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲爭取建設經費，未來農地接管也會持續努力；任何候選人都可以關心地方建設，但是不能「割稻尾」。

許淑華表示，她擔任立委期間，已向中央爭取109億元經費回到南投，還有其他福國利民的政策；她參選縣長，提出3大願景，農業升級、全民宜居及創新永續，鼓勵年輕人返鄉，推動青農基金、縣府設置單一窗口，便利青年返鄉發展。

南投縣觀光資源豐富，她提出7大主軸政見，吸引觀光客，並與休閒農業結合；露營區是新興產業，能她邀請交通部官員到南投會勘，希望在法令上修改管理辦法。

交通規畫在南投縣設3大交通轉運中心，包括草屯鎮、埔里鎮與集集鎮，不以人口區分，而是結合鄰近鄉鎮觀光產業連動，達到永續發展的目標；而且，國發會編列9000億元預算，推動綠色產業，那也是南投未來發展的目標。