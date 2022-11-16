台南市安南區海中街多達47面候選人競選旗幟遭51歲吳男拆下。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市安南區海中街多達47面候選人競選旗幟遭51歲吳男拆下。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

九合一選舉投票倒數10天，台南市安南區海中街路面驚見滿地候選人旗幟遭拆毀棄置一地，警方獲報到場，發現共有47面競選旗幟遭毀，原擔心破壞者鎖定特定候選人犯案，清查遭毀損旗幟遍及各政黨議員候選人，循線追查51歲吳男到案，吳男稱「看到一堆旗幟不爽」，全案函請台南地檢署參辦。

台南市警三分局安南派出所指出，今天中午12時55分接獲民眾報案，稱安南區海中街有多面競選旗幟遭丟置於人行道，員警趕到場處理，發現藍、綠、無黨籍等多名安南區市議員候選人競選旗幟遭惡意拆下。

警方調閱監視器鎖定吳姓男子涉案，吳男於下午3點多到案說明，供稱上午9點多騎車路過海中街時，看到路邊迎面而來一堆旗幟，「感覺很不爽」，就動手拆下候選人競選旗幟，並丟置附近人行道，隨後騎車離去，也不清楚到底拆了多少。

警方也逐一通知旗幟遭毀的候選人服務處，告知相關權益，目前尚無候選人提告，全案函請台南地檢署參辦。