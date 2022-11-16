騰訊16日盤後公布第三季財報，並宣布將減持多數美團持股作為股利。騰訊與美團公告，由於騰訊持股變化，執行董事劉熾平已辭任美團非執行董事，但雙方強調會延續現有合作。

美團公告指出，美團和騰訊將維持互惠共贏的商業合作關係，包括延續現有的戰略合作協議。美團創辦人兼CEO王興表示，劉熾平以豐富的經驗為美團的業務發展提供了諸多有益幫助，感念劉熾平對董事會的卓越貢獻，並期待繼續與騰訊保持相互信賴的戰略夥伴關係，為全體股東和全社會創造價值。王興也指出，期待並歡迎眾多新股東的加入，繼續圍繞「零售+科技」的戰略助力商家與個體勞動者。

劉熾平表示，未來，騰訊將繼續和美團保持緊密合作，共同助力數位經濟與實體經濟的深度融合，為消費者、商戶、以至社會創造更大的價值。

騰訊16日公告，將按合資格股東持有每10股股份獲發1股美團B類普通股的基準，向股東以實物分派的方式宣派由本公司持有的約958,121,562股美團B類普通股的特別中期股利。據此前數據，騰訊此次發放後對美團的持股將不足1億股。