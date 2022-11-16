台灣指數公司今（16）日公布特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數2022年第二次成分股定期審核結果。該指數為統一智慧電動車N（020030）所追蹤，此次成分股新增9檔、刪除9檔，成分股增刪變動自16日盤後生效。

特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數成分股納入9檔包括：東陽、堤維西、三陽工業、劍麟、緯創、嘉澤、豐祥-KY、帝寶、恒耀。

成分股刪除9檔包括：南亞、車王電、南港、泰豐、中華、新美齊、穩懋、兆利、聯嘉。

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